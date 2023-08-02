В Астрахани на школьников завели уголовное дело за попытку грабежа

Следователи Ленинского района Астрахани завели уголовное дело о покушении на грабеж с применением насилия (ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Фигурантами стали мальчики 14- и 15-ти лет, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

По версии следствия, вечером 4 апреля этого года подозреваемые возле школы на ул. Жилая схватили сзади 18-летнего прохожего и попытались отнять у него электронную сигарету. Очевидцы помешали подросткам.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

В Астрахани на ул. Жилая расположено МБОУ «СОШ № 28».

Дарья Васенина

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