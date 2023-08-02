В Челябинске за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков

Во время вечернего ливня 2 августа в Челябинске выпало больше месячной нормы осадков. За четыре часа уровень превысил 86 мм, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в своем telegram-канале.

По данным ведомства, вечером 2 августа дожди прошли на всей территории региона, максимальное количество осадков выпало в центральной части Южного Урала. На региональных дорогах затруднения движения не наблюдалось. На федеральных трассах также не зафиксировано нестандартных ситуаций, связанных с погодой.

В Челябинске и-за ливня оказались подтоплены 33 участка – 13 на улично-дорожной сети и 20 на придомовых территориях. На все очаги выезжали аварийные службы муниципального учреждения «ЭВИС». В целом все городские сети сработали штатно: вода ушла в течении часа после окончания ливня.

По данным Челябинской городской службы спасения, одна из горожанок во время дождя оказалась заблокирована в затопленном магазине автозапчастей на улице Доватора. Торговая точка находится в цокольном помещении, и 44-летняя продавщица не смогла самостоятельно выбраться оттуда. Прибывшие спасатели и сотрудники пожарной охраны откачали воду из полуподвала, вскрыли дверь в магазин при помощи специального инструмента и эвакуировали челябинку. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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