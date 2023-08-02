Россельхознадзор выясняет причину гибели пчел в Абзелиловском районе

Управление Россельхознадзора по Башкирии начало проверку по факту массовой гибели пчел в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Атавды Абзелиловского района Владимира Блиновских, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе выездного обследования установлено, что незадолго до гибели пчел сельскохозяйственные предприятия района провели обработку полей ядохимикатами от вредителей сельхозкультур. «Инспектором надзорного ведомства были отобраны пробы павших пчел и расплода, а также в близлежащих полях и лугах — образцы медоносных культур»,— говорится в сообщении. Отобранные пробы насекомых направлены в испытательную лабораторию «Федерального центра охраны здоровья животных» для определения наличия в их организме остаточных следов пестицидов и причины гибели.

Влада Шипилова

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