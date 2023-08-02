Компания из Челябинска взыскала с «Омскэлектро» 64 млн рублей

Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования челябинского ООО «Развитие

оптимальных стратегий инвестирования в проектировании» о взыскании задолженности с «Омскэлектро». Определением суда с омской компании взыскано 63,6 млн руб. основного долга и 667 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 1 декабря 2022 года. Кроме того с «Омскэлектро» взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму основного долга, начиная со 2 декабря 2022 года и по день фактического исполнения обязательства, исходя из ключевой ставки Банка России.

В деле указано, что задолженность компании возникла из-за неисполнения условий договора подряда на строительство ЛЭП, заключенного в 2022 году. Суд пришел к выводу, что челябинская компания взятые на себя обязательства по договору исполнила, что подтверждается актом о приемке выполненных работ, однако «Омсклектро» оплатило эти работы не полностью.

АО «Омскэлектро» оказывает услуги по передаче электрической энергии, в его собственности — муниципальные сети и подстанции. Компания находится в муниципальной собственности. Выручка в 2022 году – 3,7 млрд руб., чистая прибыль – 97,2 млн руб. (в 2021 году – 342 млн).

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Оксана Павлова