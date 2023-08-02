Власти Татарстана исключат бурого медведя из Красной книги

Власти Татарстана намерены исключить бурого медведя из Красной книги республики. Это связано с ростом популяции животного. Об этом в ходе брифинга в Кабмине Татарстана заявил глава госкомитета региона по биоресурсам Федор Батков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, бурые медведи мигрируют в Татарстан из соседних субъектов РФ. Постоянно на территории региона обитали в последние годы 50–60 животных, но их число с учетом миграции стало достигать 140. При этом охоту на бурого медведя открывать не планируют.

Господин Батков добавил, что сейчас в Татарстане работают над новым изданием Красной книги и его планируют выпустить в 2025 году.

"Ъ-Казань"