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Власти Татарстана исключат бурого медведя из Красной книги

Власти Татарстана намерены исключить бурого медведя из Красной книги республики. Это связано с ростом популяции животного. Об этом в ходе брифинга в Кабмине Татарстана заявил глава госкомитета региона по биоресурсам Федор Батков.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, бурые медведи мигрируют в Татарстан из соседних субъектов РФ. Постоянно на территории региона обитали в последние годы 50–60 животных, но их число с учетом миграции стало достигать 140. При этом охоту на бурого медведя открывать не планируют.

Господин Батков добавил, что сейчас в Татарстане работают над новым изданием Красной книги и его планируют выпустить в 2025 году.

"Ъ-Казань"

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