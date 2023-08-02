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Глава Удмуртии считает общей заботой поддержку участников СВО

Помощь участникам специальной военной операции — это «наша общая забота», полагает глава Удмуртии Александр Бречалов. На вопрос, на считает ли он, что этим должно заниматься государство, он ответил: «Я не хочу размышлять о том, чья это забота», поэтому, по его мнению, это абсолютно правильно, что люди и бизнес жертвуют свои средства для нужд участников СВО. Значительные средства направляются и из республиканского бюджета. Об этом он сказал в интервью порталу Izhlife.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

«Это сотни миллионов рублей. Часть закрыл бизнес, причем самые разные люди, — 100 тыс., 3 млн, 5 млн… Спасибо огромное каждому, кто помог! Естественно, и в бюджете изыскивали на это средства. Такие расходы не обсуждаются. Если человек пошел воевать, то он воюет там за всех нас. Поэтому все вопросы и проблемы здесь для него должны быть закрыты. Когда началась мобилизация, мы достаточно оперативно нашли деньги и начали выплачивать по 50 тыс. руб. Есть сбои, связанные с временем начисления из-за изменений в процессах доведения средств, но все свои выплаты получат»,— рассказал глава региона.

Всем необходимым участники СВО обеспечены. По его словам, необходимые средства в бюджете республики заложены, при этом пока другие статьи расходов не пострадали. «Мы надеемся, что этот год будет существенно лучше по доходам даже при нулевых поступлениях от нефти»,— добавил господин Бречалов.

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