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Иран объявил о проведении военно-морских учений вокруг островов Персидского залива, на которые претендуют ОАЭ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана начал военно-морские учения вокруг островов Персидского залива, суверенитет которых оспаривается Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

В учениях задействованы корабли, ракеты и беспилотники. Как уточняет агентство, цель учений — продемонстрировать готовность КСИР защищать острова Персидского залива, в частности расположенный в восточной части залива остров Абу-Муса.

Управление территорией острова Абу-Муса, а также островов Большого Томба и Малого Томба оспаривается Ираном и ОАЭ. В 1971 году Великобритания, которая контролировала острова, вывела войска из Персидского залива, после чего были образованы Объединенные Арабские Эмираты. Однако тогдашнее правительство Ирана не согласилось отдавать территории, которые считает исторически иранскими.

В ноябре 1971 года на острова Большой и Малый Томб были отправлены иранские войска. А с 1980-х годов Иран начал проводить политику захвата и всего острова Абу-Муса. В январе 2016 года ОАЭ отозвали своего посла из Ирана. В ОАЭ пояснили это решение «продолжающимся вмешательством Ирана во внутренние дела арабских стран Персидского залива, которое в последнее время достигло невиданных ранее уровней».

Однако в августе 2022 года было объявлено о возобновлении работы в Иране посла ОАЭ Саифа Мохаммеда аль-Зааби. В МИД ОАЭ объяснили, что это решение было принято «в соответствии с усилиями ОАЭ по укреплению отношений с Ираном и в рамках предыдущего решения о повышении дипломатического представительства до ранга посла».

Милена Костерева

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