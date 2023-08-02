На базе отдыха в Мезмае выявили нарушения правил пожарной безопасности

На базе отдыха «Сосновая терраса» в поселке Мезмай Апшеронского района выявили ряд нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сервис «Яндекс Карты» Фото: сервис «Яндекс Карты»

По данным ведомства, на территории базы организована деятельность гостиниц. Выявленные нарушения стали основанием для обращения в суд.

«По результатам рассмотрения искового заявления прокурора судом вынесено решение о его полном удовлетворении и обязании индивидуального предпринимателя устранить выявленные нарушения пожарной безопасности»,— говорится в сообщении.

Исполнение решения инстанции находится на контроле прокурора Апшеронского района.

Анастасия Донскова

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