На базе отдыха в Мезмае выявили нарушения правил пожарной безопасности

На базе отдыха «Сосновая терраса» в поселке Мезмай Апшеронского района выявили ряд нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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По данным ведомства, на территории базы организована деятельность гостиниц. Выявленные нарушения стали основанием для обращения в суд.
«По результатам рассмотрения искового заявления прокурора судом вынесено решение о его полном удовлетворении и обязании индивидуального предпринимателя устранить выявленные нарушения пожарной безопасности»,— говорится в сообщении.
Исполнение решения инстанции находится на контроле прокурора Апшеронского района.
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