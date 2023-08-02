Казанский кремль с начала года посетили почти 2 млн туристов

За первое полугодие 2023 года в Казанском кремле побывали почти 2 млн туристов, что на 0,3 млн больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Казанский кремль стал самым популярным среди туристов объектом в городе. В список лидеров также входят Казанский Богородицкий монастырь, улица Баумана, Старо-Татарская слобода, Кремлевская набережная.

Всего в Казани в настоящее время работают 230 отелей, хостелов и гостевых домов. В среднем их загрузка на июнь составила 76%, что на 5% больше, чем годом ранее. За первое полугодие данный показатель составил 62%.

"Ъ-Казань"