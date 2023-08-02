В Астрахани три подростка напали на полицейского

Следователи Трусовского района Астрахани завели уголовное дело о применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Правоохранители подозревают 16-, 17- и 18-летнего местных жителей. По версии следствия, ночью 29 июля возле одного из домов на ул. Железнякова они напали на сотрудника полиции, нанеся множественные удары руками и ногами в область головы и жизненно важных органов. Закончив, подростки сбежали.

Совершеннолетнего фигуранта заключили под стражу. В отношении остальных вопрос о мере пресечения пока не решили. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина

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