Совладельцу Уралкапиталбанка отказано в жалобе на решение о привлечении к субсидиарной ответственности

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы совладельца Уралкапиталбанка Дамира Камилова (ему принадлежал 91% в уставном капитале) на решение о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В конце декабря прошлого года арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов, установив основания для привлечения господина Камилова. На тот момент обязательства Уралкапиталбанка оценивались в 5,5 млрд руб. Доводами послужили факты выдачи кредитов компаниям холдинга «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (бренд «Индюшкин») и металлургического комбината «Ишсталь», аффилированных с Дамиром Камиловым.

АСВ в первой инстанции также просило привлечь других ответчиков: второго бывшего совладельца Виталия Полякова (8,8%), экс-председателя совета директоров Леонида Гафарова, бывших членов совета Урала Хусаинова и Рустама Шуварова, а также Эльвиру Хантимерову, Марата Халиуллина, Максима Путенихина, которые состояли в правлении банка, и экс-главного бухгалтера Альфиру Беленкову. По мнению АСВ, они одобряли, согласовывали и подписывали документы о выдаче кредитов недобросовестным заемщика, однако суд отметил, что подтверждающих эти доводы доказательств не было представлено.

ЦБ отозвал лицензию у Уралкапиталбанка в феврале 2018 года в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. В том же году банк был признан банкротом.

Влада Шипилова

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