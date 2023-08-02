В Красноярске почти на сутки ввели режим «черного неба»

В Красноярском крае ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

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Режим «черного неба» будет действовать с 13:00 2 августа до 19:00 следующего дня. Уточняется, что объявляется НМУ первой степени опасности.

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что усилили мониторинг атмосферного воздуха. При введение режима НМУ промышленные предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20%, а предприятия тепло - и электрогенерации – на 5-10%.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что 31 июля в Омской области было зафиксировано предельно допустимое содержание концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе. Также режим НМУ был введен в регионе 27 июля.

Александр Киселев