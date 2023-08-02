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обновлено 10:00

Причиной лесного пожара в Краснокамском округе стало неосторожное обращение с огнем

Причиной лесного пожара в Закамском лесничестве Краснокамского округа стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Пожар в Закамском лесничестве Краснокамского округа был обнаружен 29 июля. По словам вице-премьера краевого правительства Александра Борисова, изначально площадь пожара составляла около 2 га, «но впоследствии из-за неблагоприятных погодных условий — высокой температуры воздуха, резких порывов ветра — произошло распространение пожара на значительной площади». 1 августа пожар был ликвидирован.

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