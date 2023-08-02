Причиной лесного пожара в Краснокамском округе стало неосторожное обращение с огнем

Причиной лесного пожара в Закамском лесничестве Краснокамского округа стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Пожар в Закамском лесничестве Краснокамского округа был обнаружен 29 июля. По словам вице-премьера краевого правительства Александра Борисова, изначально площадь пожара составляла около 2 га, «но впоследствии из-за неблагоприятных погодных условий — высокой температуры воздуха, резких порывов ветра — произошло распространение пожара на значительной площади». 1 августа пожар был ликвидирован.