Жителя Кировской области приговорили к 15 годам колонии за незаконное производство наркотиков

Верховный суд Башкирии вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кировской области 23-летнего Евгения Тарасова. Он признан виновным в незаконном производстве наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном хранении прекурсоров наркотических средств (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что с апреля по декабрь 2022 года Евгений Тарасов в составе группы лиц в частном доме в Иглинском районе организовал нарколабораторию, где незаконно изготовил наркотики, часть которых расфасовал и поместил в тайники. Оставшиеся наркотики он хранил у себя дома для дальнейшей продажи в Башкирии.

Во время обысков у него обнаружены и изъяты прекурсоры запрещенных веществ массой более 189 кг, более 20 кг наркотиков, а также реагенты и оборудование для их изготовления.

Суд приговорил его к 15 с половиной годам исправительной колонии строгого режима.

Майя Иванова

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