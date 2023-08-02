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обновлено 09:55

Краевой Роспотребнадзор добился изменения правил подарочных карт магазина «Читай-город»

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю добилось изменений правил использования подарочных карт магазина «Читай-город», нарушившего права потребителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В правилах, размещенных ООО «Новый книжный центр» на сайте магазина, говорилось о невозможности возврата неиспользованных денежных средств по истечении срока действия подарочной карты. Эти условия являются нарушением требований Гражданского кодекса РФ и закона «О защите прав потребителей». Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обратилось в суд с целью пресечь нарушения прав неопределенного круга потребителей.

По итогам рассмотрения иска о защите неопределенного круга потребителей Останкинский суд Москвы удовлетворил требования Роспотребнадзора. Апелляционным определением Московского городского суда это постановление оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Новый книжный центр» — без удовлетворения.

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