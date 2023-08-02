В Пензе завели уголовное дело после утопления девятилетнего мальчика на диком пляже

Следователи Железнодорожного района Пензы завели дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

По данным следствия, вечером 30 июля мальчик с двумя сверстниками без взрослых купался на необорудованном пляже на реке Сура, недалеко от домов на ул. Чапаева. Ребенок утонул.

Спустя два дня тело нашли в Суре. Причину смерти установит судмедэксперт. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина

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