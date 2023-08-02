Губернатор Прикамья раскритиковал глав Индустриального и Мотовилихинского районов Перми за наличие НТО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил недовольство по поводу наличия нестационарных торговых объектов (НТО) в Перми. «На территориях куча несанкционированных развалов овощей и фруктов. Особо не нравится ситуация в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми. Схема НТО утверждена и полностью закрывает потребности жителей. Но вместе с тем мы видим всякие развалы, где торгуют, как правило, мигранты — куча проблем, антисанитария»,— заявил губернатор на заседании правительства Пермского края.

«Если вы желаете возглавлять колхозные рынки — меняйте работу. Готов этому способствовать»,— обратился к главам районов Дмитрий Махонин.