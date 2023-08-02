Глава Саянска раскритиковал распределение средств иркутским муниципалитетам и отказался от участия в выборах в заксобрание

Мэр Саянска Олег Боровский отказался от участия в выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Боровский опубликовал заявление, принятое избирательной комиссией Иркутской области 2 августа. В качестве причины такого решения указаны «личные обстоятельства».

В предыдущей публикации глава города в резкой форме высказался против итогов распределения средств на субсидии муниципалитетам. «Вот так Зайцев (председатель правительства региона Константин Зайцев.- «Ъ») лоббирует Ангарск и Братск. Я рад за коллег. Мало того, на лето без денег оставили, готовьтесь к зиме как хотите, заплатить нечем и т. д. Для нас денег нет!»,- заявил господин Боровский.

Олег Боровский, который возглавляет Саянск с 2014 года, был выдвинут кандидатом в депутаты заксобрания «Единой Россией». Он занял первую строчку в 16-й региональной группе кандидатов от партии. После его отказа от участия в кампании первым в группе оказался мэр Заларинского района Иркутской области Владимир Самойлович.

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Валерий Лавский