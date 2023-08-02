СКР: В Татарстане сотрудник агрофирмы до смерти избил коллегу из-за денег

В Татарстане 37-летнего сотрудника одной из агрофирм подозревают в причинении 42-летнему коллеги тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть последнего. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Трагедия произошла в помещении фирмы в селе Шуганка в Муслюмовском районе. Следствие считает, что 26 июля подозреваемый выяснил, что его коллега укрыл от него 1 тыс. руб., которые они вместе заработали, и напал на него. Последний получил тяжелые травмы, но обращаться к медикам не стал и продолжил работу. В итоге он скончался от внутреннего кровотечения.

Тело погибшего нашли спустя три дня.

Вину подозреваемый признал. Следствие намерено отправить его под стражу.

"Ъ-Казань"