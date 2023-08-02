Прокуратура обжалует приговор главе сельсовета в Башкирии, начислившему себе матпомощь

Прокуратура Башкирии намерена обжаловать приговор главе Таптыковского сельсовета 57-летнему Радику Самигуллину, незаконно получившему из бюджета более 1,6 млн руб. материальной помощи. Уфимский районный суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Муниципальному служащему назначено два года лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение полутора лет, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Гособвинение просило пять лет реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Прокуратура обжалует приговор в апелляционном порядке в связи с мягкостью назначенного наказания»,— сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты прокурорской проверки. В суде было установлено, что чиновник с января 2019 года по сентябрь 2021 года при отсутствии законных оснований ежемесячно издавал незаконные распоряжения о начислении себе материальной помощи.

Отмечается, что подсудимый не признал вину в совершении преступлений.

Ранее тот же суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении полномочий чиновника в связи с утратой доверия. Решение пока не вступило в силу.

Наталья Балыкова

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