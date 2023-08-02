Компания владельцев «Марии Ра» приобрела коммерческую недвижимость в Новосибирске

Новокузнецкое ООО «Кузбасс-3» (принадлежит семье предпринимателей Ракшиных, развивающих в Сибири сеть магазинов «Мария Ра») признано победителем открытого аукциона по продаже здания площадью 2,3 тыс. кв м в Новосибирске. Торги проводились в рамках конкурсного производства в барнаульском ООО «Магнат НСК».

При стартовой цене в 133,5 млн руб. «Кузбасс-3» был признан победителем с предложением цены 193,6 млн, сказано в сообщении на сайте единого реестра сведений о банкротствах.

Проданное здание расположено в Новосибирске по ул. Комсомольская, согласно геоинформационным сервисам, в нем располагается 20 организаций, включая семь магазинов и торговых точек.

ООО «Магнат НСК» было признано банкротом в ноябре 2019 года. Как следует из материалов арбитражного дела, на апрель 2023 года из всего его имущества на 922 млн руб. балансовой стоимости продано активов на 38,2 млн руб., конкурсное в компании производство продлено до 3 октября 2023 года.

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Игорь Лавренков, Кемерово