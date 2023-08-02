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В Ростове на ул. Московской изменено движение автобусов из-за ремонта тепломагистрали

На ул. Московской в Ростове-на-Дону с 1 августа изменена схема движения общественного транспорта в районе Центрального рынка из-за ремонта тепломагистрали на данном участке, сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Работы ведутся на отрезке от пер. Островского до пер. Братского. Поэтому автобусы маршрутов №№ 4, 8, 15, 16, 16a, 20, 26, 34, 34а, 41, 44, 48, 57, 64, 71 теперь будут подъезжать к остановке «Центральный рынок» по ул. Станиславского, а не по ул. Московской. Отбывать автобусы будут также по объездным маршрутам через ул. Западный Разворот и пер. Островского, а также через пр. Буденновский и ул. Станиславского.

«Работа троллейбусных маршрутов №№ 8, 10, 12 будет временно приостановлена с перераспределением подвижного состава на другие маршруты»,— также предупреждает пресс-служба администрации.

Сроки завершения работ на участке не сообщаются.

Анастасия Назарова

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