«Премиальный сегмент это не особо затронет»

В России с 1 августа для юридических лиц вырос размер утилизационного сбора для легковых автомобилей — в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя. Для ввозящих в РФ машины физлиц ужесточаются условия получения льготной ставки сбора. Автосалоны Челябинска заявляют о планах по возможности сдерживать рост цен на машины и ожидают сохранения спроса на прежнем уровне. Представители премиального сегмента авторынка считают, что для их покупателей повышение цен не будет выглядеть значительным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С 1 августа в России начали действовать новые ставки утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей. В зависимости от объема двигателя для юридических лиц плата выросла от 1,7 до 3,7 раза, и составит для машин в возрасте до трех лет от 81 тыс. руб. до 1,23 млн руб. Для физлиц, которые ввозят не более одного автомобиля в год и владеют им более года, сохранятся льготные ставки в 3,4 тыс. руб. за машины младше трех лет и 5,2 тыс. руб. — старше трех лет. При несоблюдении этих условий им будет начислена плата по полной ставке.

Утильсбор взимается со всех производимых и ввозимых в РФ автомобилей. При этом государство субсидирует его уплату заводам, выпускающие машины на территории страны, в зависимости от степени локализации. Индексация утилизационного сбора также затронула легкие коммерческие и грузовые автомобили, а также автобусы.

Представители дилерских центров Челябинска восприняли индексацию утилизационного сбора неоднозначно. Часть из них заявили, что его увеличение повлечет неопределенную ситуацию на рынке. Такой позиции придерживается гендиректор компании «Планета авто» Андрей Кольцук.

«Конечно, цена на автомобили для конечного потребителя вырастет в соответствии с новыми ставками утильсбора. Его индексация может привести к непонятной ситуации на рынке — есть риск, что физические лица начнут незаконно растаможивать и продавать машины. О том, насколько упадет спрос из-за роста цен, говорить трудно, поскольку из-за логистических трудностей сегодня наблюдается дефицит автомобилей»,— отмечает Андрей Кольцук. Он поясняет, что сегодня к ним официально поступают новые автомобили только от китайских брендов.

Отдельные представители авторынка, напротив, воспринимают изменение ставок более оптимистично. Так, коммерческий директор холдинга «Регинас» (представляет ряд южнокорейских, японских, европейских и китайских брендов) Сергей Попов не ожидает снижения продаж в связи с индексацией утилизационного сбора.

«У нас есть определенный запас наиболее востребованных моделей автомобилей. Поэтому мы планируем удерживать выгодные ценовые условия, несмотря на повышение утилизационного сбора. Наша стратегия — смягчить для клиентов ситуацию с удорожанием. Мы планируем делать повышение цен плавным, чтобы в августе клиенты могли выгодно купить автомобили»,— поясняет Сергей Попов. По его словам, ряд представленных у них моделей в ближайшее время не подорожает. «Мы частично компенсируем повышение утилизационного сбора за свой счет. А в целом на рынке повышение утильсбора приведет к росту цен на авто от 100 до 500 тыс. руб. уже в ближайшее время. При этом может произойти перераспределение спроса на автомобили с меньшим объемом двигателя»,— считает коммерческий директора «Регинаса». Наиболее востребованными брендами новых автомобилей он называет китайские Haval, Changan, Chery, Geely, Tank и Omoda.

Представители премиального сегмента авторынка оценивают влияние от индексации утильсбора как незначительное. Руководитель отдела продаж компании «М-Сервис», дилерского центра BMW в Челябинске Анатолий Лоренц считает, что повышение ставок не отразится на продажах автомобилей.

«Думаю, ничего серьезного от индексации не произойдет. Премиальный сегмент это не особо затронет. Наши клиенты — обеспеченные люди, которые не сильно заметят повышение цен. И они готовы платить за комфорт, безопасность и надежность. Повышение цен на представленные у нас автомобили может составить до 800 тыс. руб.»,— подчеркивает Анатолий Лоренц. По его словам, индексация утильсбора может повлечь за собой переориентацию спроса на более дорогие модели BMW. «Уже сейчас к нам почти не ввозятся более дешевые BMW X1 и BMW третьей серии почти не ввозят. Это связано с тем, что расходы на ввоз как “бюджетных”, так и “дорогих” моделей BMW одинаковые. Сегодня к нам по параллельному импорту поступают новые кроссоверы BMW X5, X6 и X7, гибридный XM и электрический iX»,— поясняет руководитель отдела продаж «М-Сервиса». Анатолий Лоренц отмечает наличие устойчивого спроса на автомобили, который, по его словам, сохраняет характерную для прошлых лет сезонность.

Исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов ожидает из-за повышения утилизационного сбора рост цен на автомобили, в том числе на отечественные, в пределах 10%.

«Размер сбора зависит от объема двигателя импортируемого автомобиля и коснется всего автомобильного рынка. Так, для машин массового сегмента — с объемом двигателя в 1-2 л, утильсбор для юридических лиц увеличится на 122 тыс. руб.»,— поясняет Вячеслав Жигалов. По его мнению, изменение правил начисления утильсбора для физлиц, которые ввозят автомобили для перепродажи, благотворно скажется на рынке, увеличив его прозрачность. «Такие “предприниматели” массово используют незаконную схему ввоза через страны Евразийского экономического союза с кратным занижением таможенной стоимости. Покупатели таких машин зачастую интересуются только более низкой ценой и не осознают всех рисков: отсутствия заводской гарантии и защиты со стороны потребительского законодательства, вероятного выявления махинаций с таможенной стоимостью»,— добавляет Вячеслав Жигалов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что наибольшее повышение утильсбора, а соответственно, и стоимости, коснется автомобилей с объемом двигателя от 2 л.

«К таким автомобилям относятся в основном модели премиум класса, которые и так стоят достаточно дорого. Поэтому в процентном соотношении повышение их конечной стоимости будет невелико. В большей массе в РФ по параллельному импорту ввозятся автомобили с объемами двигателя до 2 л, где повышение утильсбора и конечной стоимости авто будет не более, чем на 127,6 тыс. руб. Автомобили, чье производство локализовано в РФ, могут и вовсе не изменить своей стоимости, так как правительство компенсирует им увеличение утильсбора»,— комментирует Владимир Чернов. По его мнению, заметного падения продаж новых и ввозимых по параллельному импорту машин в РФ из-за индексации утильсбора ждать не стоит.

Михаил Бычков