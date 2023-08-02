В Челябинске открыли движение по новой дороге на улице Бейвеля

Открыто движение транспорта по новому участку дороги на улице Бейвеля в Челябинске. Запустить объект удалось на год раньше запланированного, сообщает пресс-служба мэрии.

На участке от улицы Салавата Юлаева до Профессора Благих появилась шестиполосная проезжая часть шириной до 10 метров с разделительной полосой, новые тротуары, велодорожки, наружное освещение и ливневая канализация. Также установлено 11 остановочных комплексов.

Строительство дороги на Бейвеля стартовало в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Контракт по цене 742 млн руб. был заключен с ООО «Дорстройгрупп», которое принадлежит семье бывшего депутата законодательного собрания региона Армана Аракеляна, осужденного за дачу взятки.

Изначально дорогу на Бейвеля планировалось открыть в октябре 2024 года.

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