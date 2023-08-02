Два человека погибли в результате крушения гидросамолета на севере Красноярского края

В Дудинке потерпел крушение частный гидросамолет. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, авиаинцидент произошел около 11 часов местного времени в районе промзоны Лесобиржа. При выполнении взлета с акватории реки Дудинка гидросамолет рухнул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России по Красноярскому краю Фото: МЧС России по Красноярскому краю

По данным источников «Ъ-Сибирь», два человека, которые находились на борту воздушного судна, погибли.

Как рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, гидросамолет разбился о берег реки. В результате столкновения воздушное судно загорелось. По факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Его причины не сообщаются.

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Илья Николаев