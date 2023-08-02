В Приморье начала работу российско-корейская газонакопительная станция

В поселке Краскино Хасанского района Приморского края начал работу российско-корейский проект газонакопительной станции для перевалки сжиженного углеродного газа (СУГ). На станцию сегодня, 2 августа, прибыли первые цистерны сжиженного газа, они будут отправлены в Китай, заявили в администрации округа.

По ее данным, строить станцию в 2019 году начала южнокорейская компания STX Corporation. Инвестор вложил в проект около 600 млн руб. Штат сотрудников предполагает около 45 рабочих мест. Предполагается, что основными потребителями газа будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, объем перевозки СУГ оценивается почти в 20 тыс. т ежегодно.

«На территории Приморского края это первый и пока единственный газонаполнительный терминал, ставший исполнителем экономической программы по перераспределению торговых потоков с Запада на Восток»,— говорится в пресс-релизе администрации Хасанского округа, опубликованном в Telegram.