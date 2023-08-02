Экс-начальник ГУФСИН возглавил фонд капремонта в Красноярском крае

В Красноярском крае назначил нового руководителем регионального фонда капремонта. Как сообщает пресс-служба фонда, им стал экс-начальник ГУФСИН региона Андрей Попето.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 24.fsin.gov.ru Фото: 24.fsin.gov.ru

По данным администрации, он занял должность врио главы фонды 1 августа. Решение принято коллегией из чиновников края после конкурса.

Андрей Попето родился с 1998 по 2007 годы проходил службу на разных должностях ГУИН Минюста РФ по Красноярскому краю. С 2007 по 2015 годы занимал пост замначальника ГУФСИН России региона. С сентября 2019 года он возглавил ГУФСИН России по Новосибирской области. Три года спустя указом Президента от 3 марта года был назначен начальником ГУФСИН по Красноярскому краю.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Валерий Духно назначен и. о. министра юстиции и региональной безопасности Хакасии.

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Александр Киселев