В Удмуртии прошел четвертый IT-фестиваль «DIGITAL UDMURTIA Summer Camp»

Порядка 1,7 тыс. человек приняли участие в четвертом IT-фестиваль «DIGITAL UDMURTIA Summer Camp» в Удмуртии. Среди участников были студенты, специалисты и эксперты из республики и других субъектов страны, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

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Как рассказал министр цифрового развития УдмуртииТимур Меджитов, в этом году образовательная программа фестиваля расширилась, а участие в нем приняло больше эксперов. В частности, было организовано восемь образовательных потоков и 50 спикеров, среди которых крупные федеральные компании и ключевые институты развития.

«Сейчас нам нужно превратить сформированный образовательный капитал и результаты нетворкинга в рост сотрудников и развитие бизнеса наших ИТ-компаний»,— отметил господин Меджитов.

Стартовало мероприятие с пленарной сессии, где выступили представители правительства Удмуртии, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, гендиректор РФРИТ Александр Павлов, заместитель гендиректора Фонда содействия инновациям Павел Гудков. Спикеры говорили про искусственный интеллект, экономику данных и меры поддержки.

Затем для участников начался образовательный блок по направлениям искусственного интеллекта, hard skills, soft skills, креативных индустрий, 1С, информационной безопасности, импортонезависимости и инновациям. На протяжении дня работали площадки от IT-компаний, где проводились игры, розыгрыши, квесты и митапы.

Кроме того, в рамках фестиваля прошли спортивные состязания, где участники могли пострелять из лука. День завершился рок-концертом, хэдлайнером которого стала группа Trubetskoy.