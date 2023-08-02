В Красноярском крае бывшего полицейского будут судить за превышение полномочий

В ЗАТО Зеленогорск суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска местного отдела полиции, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Красноярского края.

По данным ведомства, осень 2022 года к полицейскому, который находился на дежурстве, обратился местный житель. Заявитель сообщил, что у него вымогают деньги и под предлогом вымышленного долга отобрали квартиру. Не зарегистрировав заявление, сотрудник уголовного розыска позвонил своему коллеге и предложил «надавить» на вымогателя, чтобы получить чистосердечное признание и оперативно раскрыть дело.

Напарник и двое его знакомых похитили вымогателя, вывезли его в лесной массив, применяя насилие и оружие, избили, требовали написать явку с повинной и вернуть квартиру и деньги. После совершения преступления полицейских задержали. Сотрудник уголовного розыска вину не признал. Дело в отношении его напарника еще расследуется.

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Илья Николаев