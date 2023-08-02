В нескольких регионах СФО и ДФО ожидается подтопление территорий из-за обильных осадков

В четырех регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов ожидается подтопление местности. В ближайшие два дня возможен выходы воды в поймы рек из-за обильных осадков, сообщает «РИА-новости».

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«В ближайшие двое суток возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края», — сообщают специалисты ВНИИ ГО ЧС (цитата по РИА Новости).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в начале июля власти Байкальска (Иркутская область) ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Солзан. На этой местности проживает более 12 тыс. человек.

После снятия режима 10 июля стало известно, что Иркутской области из резервного фонда правительства РФ выделили 121 млн рублей на берегоукрепление в Байкальске. Общая протяженность гидротехнических сооружений составит 2,8 км

Александр Киселев