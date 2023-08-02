В Южноуральске и Увельском районе назначен новый начальник ОМВД

Начальником межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» назначен подполковник полиции Дмитрий Зибров. Нового руководителя личному составу и муниципальным властям представил глава ГУ МВД по региону Михаил Скоков, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Начальник регионального полицейского главка охарактеризовал Дмитрий Зибров как достойного офицера. Он начал службу в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Карталов и прошел путь до заместителя начальника межмуниципального ОМВД «Южноуральский» – начальника полиции, которым работал последние четыре года.

Во время визита в Южноуральск Михаил Скоков отметил, что в работе всей челябинской полиции произошли кардинальные изменения, и напомнил, что залог успеха работы сотрудников внутренних дел в незамедлительном реагировании на все сообщения и качественное принятие решений.

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