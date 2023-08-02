Выкупленная владельцем «Фармстандарта» краснокамская компания начнет выпускать картон для фармацевтики

Краснокамская компания «КАМА» выпустила первую опытно-промышленную выработку мелованного картона для фармацевтической упаковки. Как сообщает пресс-служба предприятия, новый специализированный продукт получил название «КАМА Pharmа». После успешного тестирования второй опытно-промышленной выработки картон выйдет на рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «КАМА» Фото: «КАМА»

ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Компания является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон. Выручка в 2022 году — 25,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млрд руб. В начале этого года у предприятия появился новый инвестор — банк «Открытие», владевший «Камой» с 2018 года, продал ее инвесткомпании Augment Investments Limited, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. В конце мая Augment Investments Limited снизила свое участие в уставном капитале «Камы» со 100% до 0,1%, а 99,9% теперь принадлежат учрежденному инвесткомпанией ООО «Лес Инвест Холдинг».