Генпрокуратура оспаривает итоги приватизации прикамского химкомбината

Генпрокуратура 31 июля подала в арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс» (входит в «Метафракс групп», одного из крупнейших производителей метанола и синтетических смол в РФ и Европе), сообщает «Ъ».

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Суть иска в картотеке суда пока не раскрыта, категория иска – экономические споры по гражданским правоотношениям. Ответчиками по нему выступают АО «Тольяттихимбанк», АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг». По данным “Ъ”, Генпрокуратура запросила обеспечительные меры в виде ареста контрольного пакета акций «Метафракса». Вчера обеспечительные меры были приняты. Следующее заседание назначено на 25 августа.

В УК «Метафракс Групп» “Ъ” подтвердили, что Генпрокуратура оспаривает приватизацию головного предприятия группы. Там отметили, что «располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации, которая проходила под полным ведением и контролем Госкомимущества РФ». «Со стороны предприятия подано возражение на заявление об обеспечении иска. Мы намерены четко отстаивать свою позицию в рамках правового поля. В текущей ситуации компания продолжит исполнять обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками»,— говорится в поступившем в “Ъ” заявлении совета директоров УК «Метафракс Групп».

Согласно СПАРК, акционерами «Метафракс Кемикалс» являются «Метахолдинг» с долей 95,88%, гендиректор предприятия Владимир Даут (0,5%), «Метафракс Трейдинг» (0,27%) и Виктор Майер (0,01%). Выручка «Метафракс Групп” по МСФО в 2022 году составила 78,2 млрд руб. (-2% к 2021 году),чистая прибыль – 12, 7 млрд руб. (-20% к 2021 году). В июне компания запустила комплекс по выпуску карбамида, аммиака и меламина общей мощностью 1 млн тонн.