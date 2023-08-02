Самолет в Иркутске столкнулся со стаей птиц

Во время вылета из Иркутска самолет авиакомпании «S7» столкнулся со стаей птиц. Воздушное судно было вынуждено вернуться аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет должен был выполнить рейс «Иркутск-Якутск». На борту находилось 124 человека, пострадавших нет.

По факту случившегося Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку орнитологического обеспечения безопасности полетов, а также технической оценки состояния самолета.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Иркутской области была организована доследственная проверка по факту технической неисправности Embraer 170, который выполнял рейс «Иркутск-Новосибирск».

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Александр Киселев