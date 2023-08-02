Четыре кандидата примут участие в выборах губернатора Кузбасса

Избирательная комиссия Кемеровской области зарегистрировала всех четырех кандидатов на пост губернатора, предоставивших в избирком необходимые документы. Таким образом, в выборах, которые пройдут 8-10 сентября, примут участие представители четырех политических партий.

В числе кандидатов депутат законодательного собрания Кузбасса Екатерина Грунтовая (КПРФ), ее коллега по законодательной думе Томской области Станислав Карпов (ЛДПР), вице-спикер кузбасского парламента Юрий Скворцов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду») и действующий глава области Сергей Цивилев («Единая Россия»).

Для сравнения, в аналогичных выборах 2018 года приняли участие шесть кандидатов. Тогда господин Цивилев набрал 81,29% голосов при явке 66,29%. Помимо Сергея Цивилева, в выборах пятилетней давности из числа нынешних кандидатов принимал участие Юрий Скворцов.

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Валерий Лавский