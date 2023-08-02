Лицом вышли

«Коммерсантъ Стиль» — о том, кого парфюмерные марки выбирают в качестве амбассадоров для своих главных запусков осеннего сезона.
Эмма Маки для Burberry
Британская актриса Эмма Маки, известная своими ролями в сериале «Сексуальное просвещение» и фильме «Барби», становится лицом аромата Burberry Goddess и будет представлять этот аромат с сентября.
Эмма Маки для Burberry
Фото: Burberry
Особенности: это первый аромат марки, который призван поддерживать экологическую повестку — флакон будет многоразовым. Goddess принадлежит к семейству гурманских ароматов, при его создании парфюмер Амандин Клерк Мари сделала акцент на ваниль, соединив три разных сорта, а также лаванду, какао и корень имбиря. Рекламную кампанию снимал фотограф Марио Сорренти.
Яра Шахиди для Gaultier
Американская актриса, модель и феминистка иранского происхождения Яра Шахиди станет представлять новый аромат Jean Paul Gaultier Divine, главное послание которого звучит как «каждая женщина — богиня».
Яра Шахиди для Gaultier
Фото: Jean Paul Gaultier
Особенности: парфюмерная вода была создана «носом» Givaudan Квентином Бишем, это цветочный, гурманский, морской аромат. Отдельно подчеркивается, что этот аромат веганский, содержит 90% ингредиентов природного происхождения. Главная нота — лилия, помноженная на звучание белых цветов, сладостей и соленого морского бриза.
Кендалл Дженнер для L`Oreal Paris
Модель Кендалл Дженнер присоединяется к звездной команде L`Oreal Paris и, начиная с сентября, возглавит рекламную кампанию бренда.
Особенности: первая кампания с участием Дженнер будет посвящена стойкой помаде L`Orеal Paris Infallible, которая будет транслироваться со слоганом «Я не безгрешна, но мой макияж непогрешим». С выдвижением Дженнер стратегия компании состоит в том, чтобы вывести косметику на первое место в бренде L`Orеal Paris, где эта категория обеспечивает примерно 20% продаж. Кроме Кендалл амбассадорами L`Oreal являются Синди Бруна, Ева Лонгория, Энди Макдауэлл, Джейн Фонда и Хелен Миррен.