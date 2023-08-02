Лицом вышли

«Коммерсантъ Стиль» — о том, кого парфюмерные марки выбирают в качестве амбассадоров для своих главных запусков осеннего сезона.

Эмма Маки для Burberry

Британская актриса Эмма Маки, известная своими ролями в сериале «Сексуальное просвещение» и фильме «Барби», становится лицом аромата Burberry Goddess и будет представлять этот аромат с сентября.

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Фото: Burberry Эмма Маки для Burberry

Фото: Burberry

Особенности: это первый аромат марки, который призван поддерживать экологическую повестку — флакон будет многоразовым. Goddess принадлежит к семейству гурманских ароматов, при его создании парфюмер Амандин Клерк Мари сделала акцент на ваниль, соединив три разных сорта, а также лаванду, какао и корень имбиря. Рекламную кампанию снимал фотограф Марио Сорренти.

Яра Шахиди для Gaultier

Американская актриса, модель и феминистка иранского происхождения Яра Шахиди станет представлять новый аромат Jean Paul Gaultier Divine, главное послание которого звучит как «каждая женщина — богиня».

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Фото: Jean Paul Gaultier Яра Шахиди для Gaultier

Фото: Jean Paul Gaultier

Особенности: парфюмерная вода была создана «носом» Givaudan Квентином Бишем, это цветочный, гурманский, морской аромат. Отдельно подчеркивается, что этот аромат веганский, содержит 90% ингредиентов природного происхождения. Главная нота — лилия, помноженная на звучание белых цветов, сладостей и соленого морского бриза.

Кендалл Дженнер для L`Oreal Paris

Модель Кендалл Дженнер присоединяется к звездной команде L`Oreal Paris и, начиная с сентября, возглавит рекламную кампанию бренда.

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Особенности: первая кампания с участием Дженнер будет посвящена стойкой помаде L`Orеal Paris Infallible, которая будет транслироваться со слоганом «Я не безгрешна, но мой макияж непогрешим». С выдвижением Дженнер стратегия компании состоит в том, чтобы вывести косметику на первое место в бренде L`Orеal Paris, где эта категория обеспечивает примерно 20% продаж. Кроме Кендалл амбассадорами L`Oreal являются Синди Бруна, Ева Лонгория, Энди Макдауэлл, Джейн Фонда и Хелен Миррен.

Ирина Кириенко