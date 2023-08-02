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Коммерсантъ FM
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«Наверное, виноват лишний вес»

Женщины догоняют мужчин — в количестве смертей от алкоголя

Злоупотребление спиртным все чаще становится причиной безвременного ухода из жизни. Пока что мужчины умирают от перепоя втрое чаще женщин, но женщины быстро догоняют: всего за три года, с 2018 по 2020 год, количество таких смертей увеличилось на 15%.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ведущий автор исследования Ибрагим Карайе, профессор общественного здоровья из Университета Хофстра, город Хемпстед, штат Нью-Йорк, считает тенденцию угрожающей. В его исследовании собраны данные о 606 тыс. смертей, вызванных злоупотреблением алкоголем, в период между 1999 и 2020 годом.

Карайе не имеет четкого объяснения, почему так быстро растет смертность от алкоголя среди женщин. Его предположение состоит в том, что это как-то связано с увеличением доли женщин, страдающих от ожирения: «Наверное, виноват лишний вес. Гораздо больше шансов пропустить момент, когда интоксикация достигает угрожающего уровня, больше шансов получить серьезные осложнения и умереть».

Карайе подчеркивает, что злоупотребление алкоголем растет более или менее одинаково среди представительниц белой, черной и латиноамериканской частей населения США. Разница обнаруживается только географическая: сильнее тенденция выражена на Юге и Западе США, слабее всего — на Северо-Востоке и Среднем Западе.

Исследователь считает свои данные чрезвычайно своевременными. В последние годы показалось, что в американском обществе сложился консенсус в области употребления алкоголя и ситуация нормализовалась. А следовательно, государству и обществу нужно снова направлять усилия и деньги на то, чтобы повысить нетерпимость к избыточному пьянству, попытаться как-то справиться с новой волной гипертрофированного интереса к спиртному. Особенно важно внимание к женскому пьянству и алкоголизму, поскольку у женщин осложнения, связанные со злоупотреблением спиртным, развиваются быстрее, чем у мужчин, и дают более тяжелый эффект.

Нужны программы, которые бы подхватывали ситуацию в подростковом возрасте, в момент начала интереса к алкоголю, и продолжали действовать все время активной жизни человека, информируя о связанных с пьянством опасностях.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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