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Коммерсантъ FM
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В Верховную раду внесли законопроект о штрафах за трансляцию музыки на русском языке в общественных местах

Законопроект, который предлагает ввести штрафы за использования музыки на русском языке в публичных местах, внесли в Верховную раду Украины. Документ опубликован на сайте парламента.

Как следует из документа, штраф будет грозить за публичное использование музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов и других произведений. Его размер составит от 300 до 500 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан, при повторном нарушении — от 1 тыс. до 1,5 тыс. необлагаемых налогом минимальных доходов.

19 июня 2022 года Верховная рада приняла законопроект «о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора». Согласно документу, в украинских медиа и общественных пространствах запрещено использовать музыку российских артистов.

Олеся Павленко

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