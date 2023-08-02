«Здесь люди не на курорте»

Депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Эдуард Шарафиев предложил провести ротацию мобилизованных, участвующих в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Он подготовил изменения в федеральный закон, согласно которым военная служба по частичной мобилизации должна быть ограничена конкретными сроками. «Если у первой волны срок подошел, то, соответственно, можно делать вторую волну, третью и так далее»,— объяснил вчера „Ъ“ господин Шарафиев. Законопроект уже поступил в Госсовет республики. Если его одобрят депутаты региона, документ направят в Госдуму. По мнению экспертов, идея «может иметь шансы на успех, только если ее инициируют сверху», но она может стать «индикатором общественных настроений», в том числе мобилизованных и их родственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный фотоархив Эдуарда Шарафиева Фото: личный фотоархив Эдуарда Шарафиева

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев (ЛДПР) подготовил проект изменений в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». По мнению парламентария, в ст. 19 необходимо указать, что «прохождение военной службы гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации», должно осуществляться «в сроки, устанавливаемые мобилизационными планами Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований».

В пояснительной записке господин Шарафиев подчеркнул, что хочет ввести сроки службы мобилизованных. В указе президента Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации 21 сентября 2022 года «отсутствует информация о сроках службы мобилизованных граждан, основаниях их увольнения и отправки домой», отметил депутат. По его словам, «ничего не говорится о сроках службы мобилизованных и в федеральном законе».

«Главный вопрос, который волнует призванных в рамках частичной мобилизации граждан и их родственников, когда состоится ротация мобилизованных и предусмотрена ли она законом. Особенно эта проблема актуальна для семей, в которых дети не видели отца уже многие месяцы»,— указал Эдуард Шарафиев. Он напомнил, что о возможном проведении ротации мобилизованных президент говорил еще в конце прошлого года. «Принятие законопроекта позволит снизить социальную напряженность среди призванных в рамках частичной мобилизации граждан и их родственников, поскольку предусматривает установление сроков прохождения военной службы»,— предположил депутат ЛДПР.

В беседе с „Ъ“ Эдуард Шарафиев отметил, что законопроектом не устанавливаются сами сроки службы мобилизованных — их, по мнению депутата, должны определить в Минобороны России. Это нужно для того, чтобы «избавиться от непонятной, размытой ситуации, когда по частичной мобилизации нет ни сроков, ни ориентиров», считает парламентарий.

Депутат подчеркнул, что его инициатива касается не только «той частичной мобилизации, которая идет сейчас в рамках СВО». «Понятно, что если речь идет о мобилизации обычной, тут никаких сроков быть не может. В этот момент мобилизуется вся страна, все резервы, все ресурсы до достижения той цели, которая будет стоять перед нами»,— пояснил он „Ъ“. Вместе с тем в рамках СВО, по его словам, возможна ротация мобилизованных. «Если у первой волны срок подошел, то, соответственно, можно делать вторую волну, третью и так далее. В любом случае, нужна новая волна мобилизации, чтобы ротировать всех специалистов и бойцов, которые находятся на передовой уже почти год, и с новыми силами и ресурсами выполнять задачи СВО»,— объяснил он.

Депутат добавил, что новая частичная мобилизация также может понадобиться, чтобы «переходить к более активным действиям для дальнейшего наступления». По его словам, отсутствие сроков службы у мобилизованных «сильно давит с моральной точки зрения». «Физически, эмоционально истощение бойцов в любом случае происходит, потому что здесь люди не на курорте. Во-вторых, больше всего давит элемент безысходности. Люди понимают, что сейчас на данный момент уехать отсюда домой они могут либо в черном пакете, цинковом гробу, либо тяжело раненным. Других вариантов у них на горизонте нет»,— заключил господин Шарафиев.

Напомним, что сам Эдуард Шарафиев (депутатом Госсовета Татарстана является с 2019 года) сейчас находится в зоне СВО в качестве добровольца. В ноябре 2022 года он заключил контракт сроком на три месяца, но в феврале продлил его еще на полгода. Депутат рассказывал, что его назначили командиром второго батальона отдельной штурмовой бригады и «по согласованию с командованием» ему предоставили «возможность выезжать в командировки для посещения заседаний Госсовета Татарстана».

Сейчас, по словам господина Шарафиева, он находится на территории Донецкой Народной Республики. «У меня в начале августа заканчивается очередной шестимесячный контракт. Но, так как на мне сейчас очень много различных вопросов завязано, я не смогу их быстро передать, буду ждать замену. И если такая замена будет, то я намереваюсь вернуться в республику и приступать к своим депутатским полномочиям. Но пока вопрос подвешен»,— рассказал он вчера „Ъ“.

Законопроект Эдуарда Шарафиева уже поступил в Госсовет Татарстана (был направлен через электронный документооборот), подтвердила „Ъ“ руководитель пресс-службы республиканского парламента Резида Макуева. По ее словам, в ближайшие дни руководство Госсовета направит эту инициативу в профильный комитет. Однако, по всей видимости, депутаты республики смогут изучить инициативу только осенью — сейчас они находятся на каникулах. Если парламент Татарстана одобрит предложение Эдуарда Шарафиева, то законопроект направят на рассмотрении Госдумы.

Ранее на отказ в увольнениях после объявления частичной мобилизации жаловались добровольцы из батальонов «Алга» и «Тимер». Несколько бывших бойцов обратились в суд с требованием обязать командование военной части подписать их рапорта, поданные по истечении срочных контрактов. Вместе с тем начальник пункта отбора военкомата Татарстана Евгений Токмаков пояснял, что пока не будет указа о завершении частичной мобилизации на СВО по своему желанию боец уволиться не может. На бывших бойцов, которые самовольно оставили часть, органы завели уголовные дела.

«Я поддерживаю эту законодательную инициативу только потому, что бессрочного ничего не бывает. Бескрайняя — только галактика»,— заявил вчера „Ъ“ адвокат Лаврентий Сичинава, который защищал в судах добровольцев. По его словам, «у любого мероприятия должен быть какой-то срок, тем более у такого серьезного, как СВО». «Иначе это можно как резину растягивать. Посмотрите, сколько сейчас ребят поехало туда по зову сердца, а теперь они могут получить тюремный срок. А все из-за того, что кто-то где-то в законе не дописал»,— считает господин Сичинава.

«Такая инициатива в первую очередь направлена на то, чтобы повысить узнаваемость и популярность ЛДПР. Хотя в Татарстане этой осенью крупных выборов не будет, о себе нужно постоянно напоминать»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. Он считает, что требование ограничить сроки службы «привлечет симпатии самих мобилизованных и особенно их родственников». При этом, что касается объявления новой волны мобилизации, «федеральные власти работают очень осторожно», добавляет господин Сергеев. «Я думаю, вряд ли эта идея получит продолжение. Она может иметь шансы на успех, только если ее инициируют сверху. Хотя она может быть интересна федеральным властям как индикатор общественных настроений»,— заключает господин Сергеев.

Кирилл Антонов