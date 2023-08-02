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Коммерсантъ FM
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Водители стали чаще снимать ДТП

Контекст

Российский союз автостраховщиков (РСА) представил данные о количестве аварий, оформленных в рамках европротокола с фотофиксацией обстоятельств ДТП. Сделанные с помощью мобильного приложения снимки позволяют пострадавшему получить возмещение по ОСАГО в пределах 400 тыс. руб.

В июле 2023 года в информационных системах РСА зарегистрировано 11 тыс. фотографий обстоятельств ДТП — на 13% больше среднемесячного показателя первого полугодия 2023 года и в 2,2 раза больше, чем в первом полугодии 2022 года. При помощи приложения «ДТП. Европротокол» оформлено 7,2 тыс. ДТП, с помощью приложения «Госуслуги Авто» — 3,3 тыс.

«Популярность приложений, позволяющих урегулировать ДТП по европротоколу, неуклонно растет»,— прокомментировал данные президент РСА Евгений Уфимцев. Он напомнил, что с недавних пор через госуслуги можно подать заявление об электронном урегулировании убытков по европротоколу, что позволяет получить деньги без посещения страховой компании. Подобная опция заработала 25 июля в связи со вступлением в силу изменений в закон об ОСАГО. Ряд компаний уже сообщили о первых клиентах, получивших возмещение в течение суток после ДТП через электронное урегулирование.

Иван Тяжлов

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