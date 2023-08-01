Angel Eggs приготовились биться за долг в суде

Angel EggsB.V. (Нидерланды) потребовало с самарской «Тимашевской птицефабрики» более 50 млн руб. задолженности за поставки инкубационных бройлерных яиц. Соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Самарской области. Контракт был заключен в 2019 году, долг, судя по документам в электронной картотеке суда, образовался в начале 2023 года. Несколько лет «Тимашевская птицефабрика», в том числе из-за долгов совладельца Ильшата Тукаева, находится на грани банкротства — в 2021 году на предприятии введена процедура наблюдения. По словам юристов, вероятнее всего, иностранной компании придется добиваться возврата долга наряду с другими кредиторами в рамках дела о ­банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долг возник по контракту о поставке инкубационных бройлерных яиц, заключенному в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Долг возник по контракту о поставке инкубационных бройлерных яиц, заключенному в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Самарской области принял к рассмотрению иск нидерландской компании Angel EggsB.V. о взыскании с ООО «Тимашевская птицефабрика» около €700 тыс. (более 50 млн руб.), включая €521 тыс. задолженности по контракту о поставке инкубационных бройлерных яиц, €151 тыс. штрафа и €9 тыс. неустойки. Сумма к взысканию в рублях рассчитана по курсу на 30 января 2023 года. Компания Angel Eggs, по данным на сайте компании, основана в Нидерландах в 2014 году. Angel Eggs занимается поставкой инкубационных яиц в Россию, европейские страны, США, некоторые страны Африки и Ближнего Востока.

Контракт с «Тимашевской птицефабрикой», по материалам электронной картотеки суда, был заключен 18 ноября 2019 года. За несколько месяцев до этого Россельхозбанк обратился в суд с иском о банкротстве птицефабрики из-за долга в размере 933 млн руб.

• ООО «Тимашевская птицефабрика» зарегистрировано в 2009 году в Самарской области. Владельцами компании являются Ильшат Тукаев и Рафаэль Фаизов. Предприятие, рассчитанное на производство 140 тыс. тонн мяса птицы и мясной продукции в год, было основано еще в советский период. В 2011-м на предприятии прошла масштабная реконструкция за счет инвестора из Лениногорска Республики Татарстан Ильшата Тукаева. По информации «СПАРК-Интрефакс», в 2018 году выручка предприятия составила 2,4 млрд руб., прибыль превысила 139 млн руб. В 2019 году при выручке в размере 2,4 млрд руб. компания сработала в убыток, который составил 113 млн руб. Данных о выручке в 2022 году в «СПАРК-Интрефакс» нет, однако указано, что убыток компании за этот период составил 1,7 млрд руб. В конце 2019 года среднесписочная численность сотрудников составляла 1102 человека, сейчас — семь человек. «Тимашевская птицефабрика» была последней крупной птицефабрикой в Самарской области. Общая сумма задолженности перед кредиторами превышает 3 млрд руб.

После открытия дела о банкротстве «Тимашевской птицефабрики», к которому к тому же присоединился Сбербанк с суммой требования в размере 1,5 млрд руб., Андрей Пивнов, занимавший тогда должность генерального директора предприятия, заявил «Ъ», что у птицефабрики нет долгов, а финансовые претензии банков связаны с кредитами других организаций, чьим поручителем выступала «Тимашевская птицефабрика». В тот период Арбитражный суд Татарстана рассматривал иски о банкротстве ООО «Репродукт» и ООО «Ортекс», совладельцем этих компаний был Ильшат Тукаев. Позже обе компании были признаны банкротами. В 2022 году правопреемником Россельхозбанка в деле о банкротстве самарской птицефабрики стало тамбовское ОАО «Токаревская птицефабрика». Незадолго до этого ФАС России удовлетворила ходатайство Токаревской птицефабрики (входит в ГК «Ресурс») о получении в пользование части производственной площадки самарской Тимашевской птицефабрики.

В феврале 2023 года на «Тимашевской птицефабрике» стартовала процедура наблюдения. Временным управляющим суд назначил Дмитрия Бисерова.

Как поясняет управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева, если долг возник до вынесения судом определения о введении наблюдения, то он подлежит установлению в деле о банкротстве должника и включению в реестр. Текущий иск Angel EggsB.V, считает Зоя Галеева, будет оставлен без рассмотрения. По словам Олега Пермякова, партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», вполне возможно, что Angel eggs B.V. обратилось в суд с целью последующего включения в реестр требований кредиторов Тимашевской птице­фабрики.

«После включения суммы в реестр требований кредиторов Тимашевской птицефабрики Angel eggs B.V. сможет получить денежные средства только с соблюдением установленной в законе очередности пропорционально с другими кредиторами»,— объяснил Олег Пермяков.

Сабрина Самедова