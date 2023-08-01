Результаты превзошли ожидания

В июле подвели итоги реализации образовательного проекта «Women in Аrt», который уже шестой год поддерживает «Метафракс Групп». Мероприятия прошли в Перми на крупнейшем музыкальном форуме России – Дягилевском фестивале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Чунтомов Фото: Никита Чунтомов

За 11 насыщенных дней фестиваля участники программы посетили десятки мероприятий с ведущими специалистами России. Среди мастер-классов «Women in Аrt» – workshop для скрипачей и виолончелистов, workshop по барочному пению, мастер-класс для вокалистов, мастер-класс и workshop по континуо и контрапункту, мастер-классы для флейтистов и для инструменталистов по работе в ансамбле.

В 2023 году в образовательной программе участвовали 32 студента, 24 из них – девушки, чей приезд стал возможным благодаря программе «Women in art».

Образовательная программа фестиваля включала три направления: исторически информированное исполнительство, лаборатория RЕ для композиторов и музыковедов и программа «Начало» для педагогов музыкальных школ. Акцентом программы-2023 стало умение быть в контакте со своим телом, «играть» им и проживать музыку.

В рамках «Women in art» скрипачки и кларнетистки – выпускницы программы прошлого года – представили публике инструментально-хореографический перформанс «Кругами», в котором музыканты ищут новые форматы диалога со зрителями и разговора на вечные темы. Перформанс отметили в ведущем российском издании о культуре «Музыкальное обозрение».

Наряду с перфомансом «Кругами» помимо квоты мест для девушек на участие в программе поддержка была оказана еще в трех направлениях. Выпускницы программы выступили с концертами в Пермском крае – в Оханске, Очере и Губахе. Кроме того, в музыкальных школах края провели мастер-классы для детей.

Благодаря «Women in art» в лаборатории RE для композиторов приняли участие девушки-композиторы из Москвы и Новосибирска.

Для участия в Дягилевском фестивале в этом году также были приглашены на программу педагоги по фортепиано из разных городов России.

Как отмечает директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Групп» Мария Коновалова, уникальность программы «Women in art» в том, что она ориентирована на женщин редких профессий в искусстве. И результаты реализации программы, которые увидели зрители, превзошли ожидания.

Организатором Дягилевского фестиваля в 2023 году является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края.

ПАО "Метафракс Кемикалс"