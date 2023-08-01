Доступ к сайту о руфинге ограничат по иску петербургской прокуратуры

Суд удовлетворил иск прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга о блокировке сайта, в котором размещается информация о руфинге, открытых городских крышах, заброшенных зданиях и др. Ведомство установило, что подобные данные в открытом доступе «популяризируют руфинг», рассказали 1 августа в пресс-службе прокуратуры.

Согласно данным ведомства, на сайте публиковались сведения об открытых чердаках, крышах жилых домов, заброшенных объектах. Пользователи интернета, в том числе несовершеннолетние, объединяются в сообщества для совместного восхождения на объекты, заявили в пресс-службе.

«В целях защиты законных интересов государства и общества прокурор направил в суд заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ и ограничении доступа к содержащему ее сайту»,— говорится в заявлении ведомства. Суд полностью удовлетворил иск и направил решение дела в Роскомнадзор для исполнения.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте