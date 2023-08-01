Казаков заставляют полоть сорняки

Кубанский арбитраж приступил к рассмотрению иска регионального департамента имущественных отношений к Екатеринодарскому районному казачьему обществу (РКО). Истец требует, чтобы ответчик расчистил заросшие сорняком 2 га земли близ Краснодара и ввел участок в сельскохозяйственный оборот. На соседних участках казаки выращивают пшеницу. По словам казаков, спорный участок находится в зоне подтопления, что не позволяет обрабатывать его регулярно. Юристы предупреждают: если правообладатель участка не сможет его использовать для выращивания сельхозкультур, землю вернут в казну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казаки утверждают, что земельный участок не обрабатывается, поскольку находится в зоне подтопления

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Казаки утверждают, что земельный участок не обрабатывается, поскольку находится в зоне подтопления

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Департамент имущественных отношений Краснодарского края в судебном порядке требует расчистить заросший травой и кустарником земельный участок площадью 2 га в станице Старокорсунской (Краснодар). Земля находится в пользовании Екатеринодарского районного казачьего общества. Соответствующий иск рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края.

Согласно требованиям департамента, в случае положительного решения суда ответчик должен в течение двух месяцев расчистить участок от зарослей и привести его в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

Как долго сельскохозяйственный участок находится в неудовлетворительном состоянии, в краевом депимущества «Ъ-Кубань» не уточнили.

По словам заместителя атамана Екатеринодарского РКО Юрия Ержова, всего в станице Старокорсунской в пользовании казачьего общества находится 32 земельных участка, которые задействованы под выращивание пшеницы. Площадь спорного участка составляет около 3% от общей территории посевов.

«Это поле расположено в зоне подтопления, поэтому не получается обработать землю вовремя, в результате вырастают кустарники. Плюс вы знаете, что кубанские казаки заняты в специальной военной операции, войско активно оказывает гуманитарную помощь участникам СВО. Порой просто не хватает рук. Да, один из 32 участков в этом году мы не смогли обработать, но осенью приведем его в порядок и подготовим к сельхозсезону»,— отметил заматамана.

Руководитель практики недвижимости и строительства коллегии адвокатов «Регионсервис» LL.M. Анна Жолобова отмечает, что действующее земельное законодательство внимательно и строго относится к соблюдению целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, прежде всего — в отношении земельных участков, находящихся в публичной собственности (муниципальной или государственной). Юрист объясняет, что, согласно статьям 45–46 Земельного кодекса России, неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, в указанных целях в течение трех лет является основанием для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования либо права аренды. То есть законодатель допускает крайнюю меру ответственности (прекращение прав) в случае неэффективного использования земельных участков.

«Складывающаяся судебная практика идет по пути приравнивания понятий "неиспользование земельных участков" и их "нецелевое использование". Таким образом, если правообладатель земельного участка не может его использовать в соответствии с целевым назначением земли, существующее право на землю будет прекращено и земельный участок будет возвращен в казну с целью его последующего предоставления иному лицу для более эффективного использования»,— поясняет госпожа Жолобова.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров добавляет: исходя из материалов дела, при осмотре участков специалистами установлено, что не проводились основные эксплуатационные мероприятия, обеспечивающие нормальное состояние мелиоративной системы, вследствие чего оросители заросли сорной растительностью, что способствует распространению семян сорняков на землях сельскохозяйственного назначения. В статье 29 Федерального закона «О мелиорации земель» указано, что граждане и юридические лица, которые эксплуатируют мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения и защитные лесные насаждения, обязаны содержать указанные объекты в исправном (надлежащем) состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения. «Чаще всего по результатам проверки владельцы участков могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.10 КоАП, то есть получить наказание в виде штрафа»,— говорит господин Жаров.

Наталья Решетняк

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