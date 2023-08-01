В Петербурге госпитализировали главу администрации МО «Оккервиль»

В Петербурге госпитализировали в Александровскую больницу главу администрации муниципального округа «Оккервиль» Игоря Житникова, сообщает 78.ru со ссылкой на слова жены политика.

По словам Ирины Житниковой, его госпитализировали 29 июля. Женщина рассказала, что «это не черепно-мозговая травма», а ее супруг находится в состоянии средней степени тяжести. «Может, старая травма, но точно не свежая. Попал в больницу, потому что началось головокружение. Диагноз пока не могут поставить, обследуют»,— поделилась госпожа Житникова с журналистами.

Игорь Житников является главой МО «Оккервиль» с 13 ноября 2014 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте