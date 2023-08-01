База без отдыха

Арбитражный суд Пермского края отказал финансовому управляющему предпринимателя Дениса Овчинникова в заявлении об оспаривании цепочки сделок по продаже имущества МУП «Автобаза». Ранее господин Овчинников был признан виновным в хищении этого актива под видом продажи своему знакомому и осужден на реальный срок заключения. В ходе следствия он свою вину отрицал, но уже в арбитражном споре не скрывал, что сделки по продаже были мнимыми. Управляющий настаивал, что если они являются фиктивными, то имущество должно быть передано господину Овчинникову. В итоге суд решил, что заявитель выбрал ненадлежащий способ защиты своих прав. Если актив вернется должнику, то Денис Овчинников, по сути, завершит свой умысел на его хищение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление об оспаривании цепочки сделок по продаже имущества муниципального предприятия «Автобаза» было подано в рамках банкротства Дениса Овчинникова, инициаторами которого являются ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», ФНС и администрация Перми. Также финансовый управляющий должника просил суд признать владельцем спорного имущества господина Овчинникова. Напомним, Денис Овчинников был председателем ликвидационной комиссии МУП, которое обслуживало администрацию Перми, и в 2014 году организовал торги по реализации этого актива. В результате имущество за 71 млн руб. выкупил предприниматель Дмитрий Пудков. Потом часть имущества он продал своей жене Олесе Архиповой.

Позже господин Овчинников стал обвиняемым по уголовному делу о хищении средств завода Дзержинского и растрате имущества МУП «Автобаза». Как установил суд, он похитил активы МУП, продав его по заниженной цене, при этом господин Пудков был лишь номинальным приобретателем автобазы. Ущерб городскому бюджету был оценен в 94,5 млн руб. По совокупности преступлений он был приговорен к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В ходе следствия вины он не признавал. Затем решением суда вид наказания осужденному был изменен на колонию-поселение, а в конце декабря прошлого года — на двухлетний срок исправительных работ. Как следует из судебного постановления, господин Овчинников полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Позиция финансового управляющего основывалась на приговоре суда в отношении Дениса Овчинникова, в частности, что господин Пудков был лишь формальным владельцем МУП. Сам господин Овчинников в пояснениях суду указал, что лично передал ему денежные средства для покупки автобазы, часть которых были переведены через подконтрольные ему ООО «Энергоресурс» и ООО «Финанс консалтинг». Этой же позиции придерживались администрация города, ФНС и завод Дзержинского. Представитель последнего пояснил, что для покупки МУП, возможно, использовались деньги, которые господин Овчинников вместе с руководителем предприятия Егором Заворохиным похитили у завода. При этом прямых доказательств этого, по его словам, у ФГУП нет. Юрист налогового органа сообщил суду, что денег для приобретения автобазы не было ни у Дениса Овчинникова, ни у Дмитрия Пудкова. Поэтому сделка могла осуществляться за счет средств, похищенных у завода Дзержинского.

Сам Дмитрий Пудков в ходе следствия по уголовному делу в отношении господина Заворохина говорил, что является номинальным приобретателем. Но в ходе рассмотрения заявления финансового управляющего свою позицию поменял. По словам ответчика, МУП он приобрел на заемные средства, о чем у него имеются соответствующие договоры. Также господин Пудков полагает, что если имущество и должно быть возвращено, то его владельцем должна стать администрация Перми. При этом муниципалитет, по его данным, отказывается принимать это имущество.

В итоге суд в удовлетворении требований финансового управляющего отказал. Как отмечается в судебном акте, истцом был выбран ненадлежащий способ доказывания своих прав. В частности, Денис Овчинников не являлся стороной сделки, а был лишь председателем ликвидационной комиссии общества. Если он действительно передал деньги господину Пудкову, а они не были возвращены, то он может обратиться с другим исковым заявлением.

Кроме того, арбитраж указал, что ни господин Овчинников, ни его кредиторы не представили достаточных доказательств, что МУП «Автобаза» было куплено за счет денег должника или похищенных средств завода. Также в решении отмечается, что Денис Овчинников не скрывал в ходе спора, что собирался похитить имущество МУП под видом его продажи Дмитрию Пудкову. «Исходя из логики должника, цель признания данной сделки недействительной — доведение данной преступной схемы до ее изначально поставленной цели»,— говорится в судебном акте. В итоге суд решил, что данные сделки не могут оспариваться в рамках личного банкротства Дениса Овчинникова.

Руководитель офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков отмечает, что поскольку господин Овчинников не является стороной или участником торгов, то доказать нарушение спорными сделками его прав невозможно. То есть право на обращение в суд с таким заявлением отсутствует. При этом теоретически он может обратиться в суд с иском о возврате денег. «Но в этом случае истцу, с учетом доводов завода и ФНС, необходимо существенно усилить доказательственную базу, документально подтвердив использование личных денежных средств. В противном случае перс­пектив у такого иска нет»,— пояс­нил эксперт.

Дмитрий Астахов