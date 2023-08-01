Трамвайная обстановка

Стройхолдинг «Джи-групп» из Татарстана вновь приобрел сложную для застройки площадку в Перми — 2,79 га под складами и производственными строениями на ул. Трамвайной. Ранее девелопер купил 8,8 га на ул. Карпинского, которые частично входят в санитарно-защитную зону «Прикамской гипсовой компании», что затрудняет его застройку. Здесь также необходимо менять промзону и снимать санитарно-защитные зоны, наложенные на эту площадку. Ранее этот актив предлагался другим застройщикам примерно за 500 млн руб. Эксперты считают, что новая территория «Джи-групп» подходит для жилой застройки, на ней можно построить 30–40 тыс. кв. м жилья и объекты социнфраструктуры.



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По данным «Ъ-Прикамье», казанский строительный холдинг «Джи-групп» (работает в Перми под брендом «Унистрой») приобрел в Перми еще один земельный участок. Структура девелопера — ООО «СпектрПодряд» в начале июля стала собственником территории по ул. Трамвайной, 33а, 33 к6, 33 к11, 35, состоящей из нескольких участков общей площадью 2,79 га. Земельный актив, расположенный в Дзержинском районе города, соседствует с ТЦ «Чкаловский на Парковом» (ул. Трамвайная, 33) и территорией под застройку группы «Альфа» по ул. Трамвайной, 37 и ул. Алтайской, 2/1.

Как говорит собеседник на строительном рынке Перми, новую площадку «Джи-групп» купил у предпринимателя Вячеслава Патова, она занята складами и производственными зданиями.

Известно, что ранее приобретение этой территории рассматривали и другие девелоперы, весной земля на ул. Трамвайной, 33 предлагалась к продаже примерно за 500 млн руб.

В «Джи-групп» подтвердили факт приобретения участков, но более подробно рассказать о возможных планах их использования были пока не готовы.

Как указано в kartoteka.ru, индивидуальный предприниматель Вячеслав Патов занимается сдачей внаем собственной недвижимости. Господин Патов вместе с Вячеславом Лебедевым является учредителем компании «ПКлес», зарегистрированной по ул. Трамвайной, 33 к6. Ранее бизнесмен владел организациями по распиловке и строганию древесины, архитектурной деятельности и прочему («Транслес», «Пенобетон», «ЖилСтройИнвест» и другие).

Вячеслав Патов оставил без комментариев вопросы «Ъ-Прикамье» о деталях сделки по продаже земли на ул. Трамвайной.

Новая территория «Джи-групп» располагается в территориальной зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Участки лежат в границах санитарно-защитных зон ООО «Летос», «Патов Вячеслав Феликсович» и «Мельникова Марина Владимировна». Отметим, что соседний участок (ул. Трамвайная, 35 (3,6 га) группа «Альфа» планирует застраивать в рамках комплексного развития. Редевелопмент ожидает еще одну площадку в этой локации (ул. Трамвайная, 27), прилегающей к заводу «Сдобри» (его тоже застроят), ГК ПМД готовится возвести там 35 тыс. кв. м жилья.

Один из крупнейших застройщиков из Татарстана «Джи-групп» зашел в Пермь в конце 2021 года. Компания осваивает участок в Верх­ней Курье, ограниченный улицами Ленской, Рионской и ДОСом. На нем компания построит ЖК площадью более 56 тыс. кв. м. Другой актив казанского девелопера — площадка на ул. Карпинского, 115б (8,8 га) частично входит в санитарно-защитную зону «Прикамской гипсовой компании», что затрудняет ее застройку.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин считает, что плюсом территории на ул. Трамвайной является близость к микрорайону Парковому и Мулянскому заливу. Эксперт отметил, что сменить промзону на новых участках «Джи-групп» и снять с них санзоны можно, скорее всего, только через механизм комплексного развития (КРТ). «Территория может быть интересна и для жилищного строительства, но, думаю, этот проект непростой с точки зрения смены градостроительной зоны и снятия санзон. С учетом нагрузки, налагаемой КРТ, территорию надо будет обеспечивать соцобъектами»,— говорит Владимир Занин. Он затруднился оценить возможные объемы застройки по ул. Трамвайной, 33, добавив, что там может быть возведено от 30–40 тыс. кв. м жилья.

По словам руководителя по развитию АН «Территория» Екатерины Пахомовой, пермские власти и застройщики сейчас комплексно подходят к преобразованию и развитию любых территорий, особенно таких крупных, как площадка на ул. Трамвайной. «Эта локация развивается, в том числе с точки зрения транспортной инфраструктуры. Мне кажется, вполне логично использовать ее под жилую застройку»,— рассуждает Екатерина Пахомова. Руководитель по развитию АН «Территория» также обратила внимание, что комплексный подход подразумевает развитие инфраструктуры, в том числе социальной. Госпожа Пахомова подчеркнула, что возведение школы или детского сада в новом жилом микрорайоне очень важно, но помимо таких учреждений девелоперы теперь нередко возводят и другие объекты для населения. Это, например, может быть, современное досуговое пространство жителей, где люди могут собираться и проводить время, рассуждает собеседник.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова