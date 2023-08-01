Комиссия по землепользованию и застройке поддержала проект НПО «Искра» по расширению производства

Комиссия по землепользованию и застройке поддержала инициативу НПО «Искра» о смене зонирования земельных участков в Орджоникидзевском районе (ул. Академика Веденеева, 28) и Мотовилихинском (ул. Новозвягинской, 57г, 57а, 57б, 57а, 57в, 57) районах Перми. Предприятие предлагает установить на данных участках территориальную зону производственно-коммунальных объектов III класса вредности (ПК-3). Проект направлен на рассмотрение правительства Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас участки относятся к зонам ПК-4 (производственно-коммунальные объекты IV класса вредности) и ПК-5 (производственно-коммунальные объекты V класса вредности). Как утверждают в минимушества Пермского края, действующее зонирование не позволяет НПО «Искра» реализовать инвестпроект по проведению реконструкции и перевооружению производства продукции оборонно-промышленного комплекса.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о планах НПО «Искра» провести реконструкцию и техническое перевооружение производства составных частей изделия 3М-30. Реализация проекта намечена на 2021–2025 годы.