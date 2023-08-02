Битие определяет наказание

Как стало известно «Ъ-Юг», Ростовский областной суд повторно рассмотрел уголовное дело ростовских экс-полицейских Романа Халимова и Максима Сердюченко, ранее осужденных на длительные сроки за избиение задержанных, взятки и причастность к сбыту наркотиков. Ленинский райсуд Ростова вынес им обвинительный приговор еще в 2021 году, спустя несколько месяцев Ростовский облсуд подтвердил его законность. Однако Четвертый кассационный суд после жалобы адвокатов вернул дело на новое рассмотрение. Повторно изучив материалы дела, Ростовский облсуд вновь подтвердил законность приговора Ленинского райсуда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростовский облсуд дважды подвердил законность вынесенного экс-полицейским приговора

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Ростовский облсуд дважды подвердил законность вынесенного экс-полицейским приговора

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовский областной суд повторно рассмотрел апелляционную жалобу бывших полицейских Романа Халимова и Максима Сердюченко, осужденных за покушение на сбыт наркотиков, превышение полномочий и получение взяток.

Экс-полицейские жаловались на обвинительный приговор, вынесенный в ноябре 2021 года Ленинским районным судом Ростова. Суд признал их виновными в совершении этих преступлений и приговорил к лишению свободы на срок 15 с половиной лет и 13 с половиной лет соответственно. Вместе с ними также был осужден ростовчанин Андрей Кураев, который получил пять лет за соучастие в превышении полномочий.

Оперуполномоченный Роман Халимов и участковый Максим Сердюченко служили в отделе полиции №4 УМВД Ростова-на-Дону. Поводом для возбуждения против них уголовного дела стали события 2018 года. Тогда в результате служебной проверки полицейские обнаружили в отделе полиции №4 около 10 кг наркотиков, частично расфасованных по дозам. Запрещенные вещества, в том числе марихуана и синтетические наркотики, хранились в кабинете начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков капитана полиции Владислава Сергеева.

Через неделю управление Следственный комитет возбудил в отношении успевшего скрыться Сергеева уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «б», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ). По версии следствия, полицейский, используя свое служебное положение, незаконно приобрел наркотики и перевез в служебное помещение с целью дальнейшего сбыта.

После инцидента правоохранители начали проверять на причастность к преступлениям коллег Владислава Сергеева. Начальник отдела полиции подполковник Евгений Якименко был уволен по отрицательным мотивам. Сотрудники отдела Халимов и Сердюченко изначально проходили свидетелями по делу Сергеева, но затем их самих обвинили в ряде преступлений.

Следствие посчитало, что Сергеев был организатором преступлений, а Халимов и Сердюченко — исполнителями.

По версии обвинения, с ноября 2017 года по июнь 2018 года полицейские незаконно задерживали граждан, подбрасывали им наркотики и избивали их, вынуждая согласиться на фальсификацию протоколов.

После составления документов они вымогали взятки от родственников задержанных. За деньги они обещали в составленных документах указывать меньший вес якобы изъятых наркотиков. Всего ими было получено около 800 тыс. руб.

Местного жителя Андрея Кураева полицейские привлекали для оказания "физического давления" на двоих молодых людей, которых вынуждали сознаться в совершении преступления.

В ходе следствия и на судебном процессе Халимов, Сердюченко и Кураев свою вину не признали, а после вынесения приговора Ленинским райсудом их адвокаты заявили апелляционные жалобы с требованием оправдать подсудимых.

Защитники указали на отсутствие фактических доказательств совершения ими преступных деяний, а также на то, что потерпевшие и свидетели по делу являются неоднократно судимыми, состоящими на учете наркоманами, которые из мести совершили оговор.

Жалобы рассматривал Ростовский областной суд, который в июле 2022 года подтвердил законность решения Ленинского райсуда, оставив его без изменений.

Тогда защита осужденных обратилась в Четвертый кассационный суд с требованием отменить принятые ранее судебные решения. Изучив материалы дела, кассационная инстанция пришла к выводу, что Ростовский облсуд не дал мотивированную оценку доводам адвокатов. В связи с этим было принято решение направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Пересмотр состоялся на прошлой неделе, и в итоге Ростовский облсуд повторно подтвердил законность обвинительного приговора, вынесенного Ленинским райсудом.

В судебных разбирательствах интересы Романа Халимова представляла адвокат Инна Липилина. В разговоре с «Ъ-Юг» она отметила, что Ростовский облсуд не учел замечания Четвертого кассационного суда, а его выводы о виновности подсудимого не соответствуют материалам дела. По словам адвоката, в настоящее время она вместе с родственниками Халимова рассматривает возможность повторного обращения с жалобой в кассационный суд.

Вадим Водолазов