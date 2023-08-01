Начальник управления образования Орла Сергей Шаров покинул свой пост

Сергей Шаров покинул пост начальника управления образования, спорта и физической культуры Орла. Образовательный портал региона опубликовал информацию о том, что исполняющей обязанности руководителя структуры назначена заместитель господина Шарова — Наталья Ерзина.

Господин Шаров исполнял обязанности начальника управления образования с марта 2021 года. Местные СМИ уточняют, что он мог перейти на работу в одну из орловских школ.

Господину Шарову 34 года. В 2011 году он окончил Орловский государственный университет. Перед работой в управлении образования занимал должности учителя и заместителя директора по учебно-воспитательной работе в гимназии №34 в Орле.

Алина Морозова

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